İSTANBUL-BEYKOZ'DA OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BEYKOZ'DA OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ

16.08.2022 12:43

BEYKOZ'da TEM Otoyolu üzerinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

BEYKOZ'da TEM Otoyolu üzerinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı iddia edilirken, kaza ölen motosikletteki 2 kişinin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, Ankara istikametinde ilerleyen 34 CBL 894 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsünün kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazada hayatı kaybeden Metin Sarıyer ve Abdülmecid Alğan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosiklete çarpan ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobilin sürücüsü ile ilgili polisin çalışma başlattığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu: 'Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı' Bakan Karaismailoğlu: 'Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı' Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Ümraniye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYKOZ'DA OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet
14:24 Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarının ardından şampiyonluk oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 15:56:42. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BEYKOZ'DA OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement