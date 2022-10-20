Beykoz'da TFF binasına saldırıda fezleke tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da TFF binasına saldırıda fezleke tamamlandı

20.10.2022 11:33
Beykoz'da TFF binasına saldırıda fezleke tamamlandı

Beykoz'da Türkiye Futbol Federasyonu Binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Beykoz'da Türkiye Futbol Federasyonu Binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Fezlekede, 2 şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 müştekiye yönelik eyleminden dolayı toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

TFF'nin Beykoz'daki binasına 1 Eylül günü silahlı saldırı meydana gelmiş ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Polis ekipleri olayda silah kullanan Cüneyd U. ve arkadaşını gözaltına almıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke tamamlandı. 19 müşteki ve 2 şüphelinin yer aldığı fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

12 boş kovan bulundu

Hazırlanan fezlekede, müştekilerin olay günü iki katlı TFF yönetim binasının birinci katındaki salonda toplantı halinde bulundukları esnada, Riva Deresi Çayağzı mevkiinde "Yüzen Ev" diye tabir edilen ahşap kulübeden şüpheliler tarafından toplantı salonuna doğru silahla ateş edildiği, mermilerden birinin müştekilerin bulunduğu toplantı salonunun, diğerinin de üst kattaki başkanlık makam odasının çift camını delip içeriye girerek duvara isabet ettiği, diğer merminin ise toplantı salonunun üstündeki alüminyum saca denk geldiği anlatıldı. TFF binasına yaklaşık 150 metre mesafede yer alan olay yerinde aynı tabancadan atılmış 12 boş kovan bulunduğunun kaydedildiği fezlekede, müştekilerin ifadelerine yer verildi.

"Olaydan şans eseri kurtuldum"

TFF yöneticilerinden olan eski futbolcu Hamit Altıntop beyanında, merminin oturduğu koltuğun hemen arkasındaki camdan içeriye girdiğini, mermi sesini kulağının hemen dibinde duyduğunu, olaydan şans eseri kurtulduğunu düşündüğünü söyledi. Şüphelilerden Cüneyd U., ev arkadaşı olan diğer şüpheliyle olayın yaşandığı yere alkol almaya gittiklerini, alkolün etkisiyle yanında bulundurduğu tabancayla rastgele ateş ettiğini ve herhangi bir kastı olmadığını beyan etti. Olayda kesinlikle silah kullanmadığını söyleyen şüpheli O.G. ise, kendisi oradan ayrıldıktan sonra Cüneyd U.'nun ateş etmiş olabileceğini söyledi.

"Bilerek ve isteyerek ateş ettiler"

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin kaydedildiği fezlekede, tesisin büyük bir alan olmasına rağmen isabet eden 3 merminin birbirine yakın olduğu belirtilerek hedef alınan bina içerisinde bulunan müştekilerin isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu kaydedildi. Şüphelilerin bu durumu öngörmesine rağmen ateş ederek eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği ancak mermilerin müştekilere isabet etmemesi nedeniyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı vurgulandı.

Rekor hapis talebi

Fezlekede, tutuklu şüpheli Cüneyd U. ve tutuksuz şüpheli Oğuzhan G.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 müştekiye yönelik ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... TFF binasına silahlı saldırı, 2 şüpheli hakkında 285'er yıla kadar hapis istendi Son dakika haberleri... TFF binasına silahlı saldırı, 2 şüpheli hakkında 285'er yıla kadar hapis istendi Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da TFF binasına saldırıda fezleke tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:34 Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:17:05. #1.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da TFF binasına saldırıda fezleke tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement