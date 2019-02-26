Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Toprak Kayması; 2 Ev Mühürlenmiş

Beykoz'da Toprak Kayması; 2 Ev Mühürlenmiş

25 dakika önce

BEYKOZ'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.

Beykoz'da Toprak Kayması; 2 Ev Mühürlenmiş, System.String[]
BEYKOZ'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar oluştu. Aynı sokakta dün 2 evin de toprak kayması nedeniyle mühürlenip boşaltıldığı öğrenildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:16 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, 1040 Kişi Başvurdu

Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 19:41:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Toprak Kayması; 2 Ev Mühürlenmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]