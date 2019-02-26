Beykoz'da Toprak Kayması; 2 Ev Mühürlenmiş
25 dakika önce
BEYKOZ'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.
BEYKOZ'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar oluştu. Aynı sokakta dün 2 evin de toprak kayması nedeniyle mühürlenip boşaltıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:16 Kaynak: DHA
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