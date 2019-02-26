Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu (1)
8 dakika önce
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - BEYKOZ'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - BEYKOZ'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.
Beykoz Rüzgarlıbahçe'de toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İftaiye ve belediye ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:00 Kaynak: DHA
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