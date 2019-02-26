Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu (1) Yeniden

Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu (1) Yeniden

30 dakika önce

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - BEYKOZ'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.

Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu (1) Yeniden, System.String[]
Murat KORKMAZ - İstanbul  DHA - BEYKOZ'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.

Beykoz Rüzgarlıbahçe'de toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İftaiye ve belediye ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:12 Kaynak: DHA

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