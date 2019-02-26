Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu

Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu

22 dakika önce

Haber-Kamera Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHABeykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.

Haber-Kamera Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Beykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.

Beykoz Rüzgarlıbahçe'de toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İftaiye ve belediye ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:29 Kaynak: DHA

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