Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu

Haber-Kamera Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHABeykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.

Haber-Kamera Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA



Beykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.



Beykoz Rüzgarlıbahçe'de toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İftaiye ve belediye ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da Hareketlilik! Metro İstasyonunda Giriş Çıkışlar Kapatıldı, Olay Yerine Zırhlı Ekipler Gönderildi

AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı

Google, İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Yerel Seçim Tahmini Açıkladı

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ortak Miting Yapacağı 3 İl Belli Oldu