Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu
22 dakika önce
Haber-Kamera Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHABeykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.
Haber-Kamera Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Beykoz'da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde hasar oluştu.
Beykoz Rüzgarlıbahçe'de toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İftaiye ve belediye ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:29 Kaynak: DHA
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