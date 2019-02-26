Beykoz'da Toprak Kayması; Bir Evde Hasar Oluştu (2)
46 dakika önce
BEYKOZ'da meydana gelen toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi.
BEYKOZ'da meydana gelen toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi
Olay, saat 17.30 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Gencer sokakta meydana geldi. Kar
ve yağmur yağışının ardından sokakta toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İtfaiye
ve belediye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Olay sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Sokak güvenlik şeridi çekilerek araç trafiğine kapatıldı.
Ev sahibi Ayhan Demirci
"Aşırı yağışlardan dolayı burası böyle çöktü. Yolda çöktü evin üzerine. Evde kimse yok. Ekipler şu an burada çalışıyor" diye konuştu.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:00 Kaynak: DHA
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