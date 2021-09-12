Beykoz'da Trabzonlu muhtarın azmi, köyü bordo maviye çevirdi - Son Dakika

Beykoz'da Trabzonlu vatandaşların yoğunlukla yerleşim sağladığı İshaklı köyü adeta küçük Trabzon'a döndü. Başta okul ve evler olmak üzere kaldırım taşları bordo maviye boyandı. Köy içerisindeki bir caddeye de Trabzon Caddesi ismi verildi. İstanbul'da bordo maviye bürünen köy havadan görüntülendi.

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı İshaklı köyünde nüfusun büyük bir çoğunluğu Trabzonlu olunca evlerden okula, kaldırım taşlarından işletmelere kadar her yer bordo maviye boyandı. Köy halkı ise sadece renkleriyle değil günlük yaşamları ve mimari özellikleriyle de Karadeniz kültürünü İshaklı köyünde yaşatmaya devam ediyor. 500 hane ve bin 400 kişilik nüfusuyla dikkatleri çeken köyde temel geçim kaynağı ise tarım ve hayvancılık. Dikkatleri üzerine çekmeyi başaran köye İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen Trabzonlu vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

"Bize her yer Trabzon"

Köy sakinlerinden Olgun Balta, "Buraya geldiğimizde Trabzon'da yaşıyormuş hissine kapılıyoruz. Memleket hasretini bu şekilde gideriyoruz. Sadece köy halkı değil farklı ilçelerden misafirlerden burayı merak ederek geliyor ve beğendiklerini söyleyerek buradan ayrılıyorlar. Biz de bu durumla gurur duyuyoruz. Bize her yer Trabzon. Burada Trabzon'da da olduğu gibi hayvancılık ve tarım ile uğraşıyoruz. Ürünlerimizi doğal üreterek tüketiyoruz. Sade ve doğal bir hayat yaşıyoruz" dedi.

"Caddeyi tamamen bordo maviye çevireceğiz"

Vatandaşların köye ilgi duymasından memnun olduklarını belirten mahalle muhtarı Ali Çinel, "Bende aslında her zaman bir Trabzon özlemi vardı. Köy muhtarlığını kazandığımda ilk aklıma gelen köy girişi bordo mavi yapmak geldi ve bu fikrimi uygulamaya koydum. Köy sakinlerinden güzel tepkiler geldi, mutlu oldular. Sadece köyümüzden değil farklı ilçelerden gelen Trabzonlu vatandaşlarda buraya gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Tabii bu durum bizleri de memnun ediyor. Önümüzdeki aylarda Trabzon Caddesi'ni tamamıyla bordo maviye çevireceğiz. Köy halkının çoğunluğu Trabzonlu olsa da farklı memleketlerden olan komşularımız da var. Onlar da bu durum alıştı. Beğendiklerini dile getiriyorlar" diye konuştu.

Bordo mavi renkli görüntüsüyle ilgi odağı olan köy drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL