Beykoz'da trafik kazası: 1'i bebek 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri yolu temizleyerek kumlama çalışması yaptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkıp kamyonet devrilirken yola dağılan su damacanaları başka bir kamyonete yüklendi.

Otomobilde bulunan 1 aylık bebek ve 3 kişi ile kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beykoz'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

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