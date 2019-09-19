Son Dakika Haberleri: Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

14 dakika önce

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Riva Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yol ayrımında, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü trafik akışına kapatıldı.

Beykoz, Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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