Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:51 Kaynak: AA
Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Riva Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yol ayrımında, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü trafik akışına kapatıldı.
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