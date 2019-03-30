Beykoz'da Trafik Kazası: 1 Ölü
17 dakika önce
Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Beykoz
'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki S.U, çalıştığı tamirhaneden aldığı araçla Soğuksu Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde yürüyen Ziya Kaya
'ya çarptı.
Kaza sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekibi yönlendirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.U'nun gözaltına alındığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:42 Kaynak: AA
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