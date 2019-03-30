Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Beykoz'da Trafik Kazası: 1 Ölü

17 dakika önce

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Beykoz'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki S.U, çalıştığı tamirhaneden aldığı araçla Soğuksu Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde yürüyen Ziya Kaya'ya çarptı.

Kaza sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekibi yönlendirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.U'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Ziya Kaya, Beykoz, Güncel
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