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Beykoz'da trafik kazası, 1 yaralı

6 saat önce

Beykoz'da kontrolden çıkarak önce elektrik direğine ardından park halindeki bir araca çarpan kamyoneti sürücüsü yaralandı.

Beykoz'da trafik kazası, 1 yaralı, System.String[]

Beykoz'da kontrolden çıkarak önce elektrik direğine ardından park halindeki bir araca çarpan kamyoneti sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, 34 BJJ 099 kamyonetin sürücüsü C.G, karşı yönden gelen bir araca çarpmamak için direksiyon kırınca kontolü kaybetti. Önce yol kenarındaki elektrik direğine çarpan kamyonet daha sonra park halindeki bir araca çarptı.

Yaralı kurtulan kamyonet sürücüsü C.G., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Cumhuriyet Caddesi, Çavuşbaşı, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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