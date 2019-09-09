Son Dakika Haberleri: Beykoz'da üniversite binasında yangın
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Beykoz'da üniversite binasında yangın

32 dakika önce

Beykoz'da bir üniversite binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Beykoz'da bir üniversite binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Özel bir üniversitenin Kavacık'taki yerleşkesindeki binasının 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada küçük çaplı hasar oluştu.

Beykoz'da üniversite binasında yangın

İtfaiye, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:27 Kaynak: AA
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