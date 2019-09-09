Beykoz'da üniversite binasında yangın
32 dakika önce
Beykoz'da bir üniversite binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:27 Kaynak: AA
Beykoz'da bir üniversite binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Özel bir üniversitenin Kavacık'taki yerleşkesindeki binasının 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada küçük çaplı hasar oluştu.
İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Emeklilere 380 lira ek ödeme