Beykoz'da uyuşturucu satışı yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'da uyuşturucu satışı yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Beykoz'da uyuşturucu satışı yapan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

BEYKOZ'da uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Beykoz'da uyuşturucu satışı yapan şüpheliler yakalandı, System.String[]

BEYKOZ'da uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak günü Tarık Y. isimli bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi Özcan Ş. isimli kişiden temin ettiğini belirleyen polis, Özcan Ş.'nin Soğuksu Mahallesinde bulunan evine 13 Ocak günü operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında, 1.18 gram kenevir, 50.38 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, 72 mermi, 2 cep telefonu, flaş bellek, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL ve 400 Euro ele geçirilirken, şüpheli Özcan Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 6 kasten yaralama, 6 uyuşturucu madde kullanma, 6 ruhsatsız silah bulundurma, 2 uyuşturucu madde ticareti, tehdit, kumar oynatma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, trafik kanununa muhalefet ve mala zarar verme olmak üzere 25 suç kaydı olduğu belirlendi.  Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
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