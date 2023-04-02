Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı... O anlar kamerada

02.04.2023 16:21

Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı.

Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Beykoz'da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa, İETT otobüsü çarptı. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği esnada yaralı yakını olduğu iddia edilen şahıs, otomobiliyle kalabalığın arasına daldı. Olayda İETT otobüsünün çarptığı kişiyle birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Yenimahalle Dr. Ömer Besim Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa seyir halindeki İETT otobüsü çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisi ile yola savruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobili ile kalabalığa daldı

Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen yaralının yakını, otomobiliyle kalabalığın içine daldı. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnafı Ahmet Akyol, "Yolda bir tane araba duruyordu, otobüs de cadde üzerinden geldi. Adam otobüsü görmeyerek yola çıkınca otobüste çarptı. Ambulans geldi yaralıya müdahale etti. Olay yerine gelen yaralının yeğeni olaya sinirlenerek aracıyla bütün arabalara vurdu" dedi.

Kaynak: İHA
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İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da vatandaşa İETT otobüsü çarptı, yakını otomobil ile kalabalığa daldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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