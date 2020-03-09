Beykoz'da virajı alamayan otomobil dereye düştü - Son Dakika
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Beykoz'da virajı alamayan otomobil dereye düştü

6 saat önce

BEYKOZ'da virajı alamadığı iddia edilen otomobil Dereseki Deresi'ne düştü.

Beykoz'da virajı alamayan otomobil dereye düştü, System.String[]

BEYKOZ'da virajı alamadığı iddia edilen otomobil Dereseki Deresi'ne düştü.

Olay saat 04.00 sıralarında Dereseki Mahallesi, Dereseki Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Riva istikametinden gelen ve içerisinde iki kişi olduğu belirlenen 34 PS 9342 plakalı otomobilin sürücüsü Sırmakeş Caddesi'nden Dereseki Caddesi'ne dönerken virajı alamayarak Dereseki Deresi'nin korkuluklarını aşarak dereye düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kanalda bulunan otomobilde her hangi bir kişiye ulaşamadı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sırasında otomobilin kendilerine ait olduğunu söyleyen iki kişi geldi. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen kişiler, kazayı kendilerinin yaptığını ancak kazanın ardından dereden çıkamadıklarını ve dereboyu ilerledikten sonra çıkabildiklerini belirtti. Polis, otomobili kullananın kim olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken, kazanın ardından olay yerine gelen vinç ile dereden çıkarılan otomobil, emniyet otoparkına çekildi.


Riva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:52 Kaynak: DHA
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