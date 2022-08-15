Kaç liraydı, ne kadar oldu? İşte Tarım Kredi'de indirime giren ürünlerin fiyatları

Evde 9 eşiyle birlikte yaşayan adam, kendisini en çok zorlayan meseleyi paylaştı

BEYKOZ'da yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Emre Arslan, İstanbul, İtfaiye, Körfez, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.