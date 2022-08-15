BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-1 - Son Dakika
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BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-1

15.08.2022 12:32

BEYKOZ'da yağışın ardından istinat duvarı çöktü.

BEYKOZ'da yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Emre Arslan, İstanbul, İtfaiye, Körfez, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-1 - Son Dakika
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