Beykoz'da Yakalanan Uyuşturucu Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 kişi Beykoz Adliyesine sevk edildi.
İstanbul
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 kişi Beykoz
Adliyesine sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, önceki gün Beykoz ve çevresinde özel harekat polislerinin de desteğiyle 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlemiş, sokak torbacılarına yönelik operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 40 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek bu sabah Beykoz Adliyesine sevk edildi.
Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, Beykoz'da uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 40 adrese baskın yapılmıştı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Kara'nın araması sonucunda yatağın altındaki kavanoza gizlenmiş 'skunk' diye tabir edilen ot esrar ve ekstasy hap ele geçirilmişti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:19 Kaynak: İHA
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