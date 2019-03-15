Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Yakalanan Uyuşturucu Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Beykoz'da Yakalanan Uyuşturucu Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Beykoz'da yakalanan uyuşturucu zanlıları adliyeye sevk edildi Uyuşturucu satıcılarına yönelik Beykoz'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildiİSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 kişi Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Beykoz'da Yakalanan Uyuşturucu Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Beykoz'da yakalanan uyuşturucu zanlıları adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik Beykoz'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 kişi Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beykoz ve çevresinde özel harekat polislerinin de desteğiyle 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlemiş, sokak torbacılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 40 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek bu sabah Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, Beykoz'da uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 40 adrese baskın yapılmıştı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Kara'nın araması sonucunda yatağın altındaki kavanoza gizlenmiş 'skunk' diye tabir edilen ot esrar ve ecstasy hap ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:12 Kaynak: İHA

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