Beykoz'da bir iş yerinde başlayan yangın, boğazı kara dumanlarla kapladı - Son Dakika
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Beykoz'da bir iş yerinde başlayan yangın, boğazı kara dumanlarla kapladı

29.11.2022 14:06

Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki bir iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Boğazı kara dumanlara kaplayan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan Anadolu Hisarı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı.Depoda çıktığı belirtilen yangında, yükselen duman İstanbul Boğazı'nda bir çok noktada görülüyor. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALI VEYA CAN KAYBI YOK

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bilgisi geçilmedi. İhtiyaç olması durumunda destek ekiplerin de bölgeye sevk edilebileceği öğrenildi. Ancak itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altında alındı.

Kaynak: DHA
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İstanbul Boğazı, Anadolu Hisarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da bir iş yerinde başlayan yangın, boğazı kara dumanlarla kapladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da bir iş yerinde başlayan yangın, boğazı kara dumanlarla kapladı - Son Dakika
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