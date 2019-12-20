Beykoz'da yapımı devam eden

Beykoz Belediyesince inşa edilen "Soğuksu Gençlik Merkezi"nin gelecek yıl hizmete alınması planlanıyor.

Soğuksu Meydanı'nda yapımına başlanan ve ilçe sakinlerinden gelen talep üzerine projesi güncellenen merkezde, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra ücretsiz eğitim ve kurs hizmetleri de verilecek.

Engelli erişimine uygun bir projeyle inşa edilen merkezde 230 kişilik çok amaçlı salon, sesli ve sessiz kütüphane, kültür-sanat ve eğitim kursları için sınıflar, sergiler için fuaye alanı, fitness ve plates salonları ve kafeterya yer alacak.

Tiyatro, sinema gösterimleri, konferans ve söyleşilere ev sahipliği yapacak merkezde gençler farklı sanat dallarında hobi edinecek, ücretsiz internet hizmeti ve kütüphaneleriyle bilgi çağının imkanlarına kolayca ulaşacak.



Beykozlu gençlerin okul dışında nitelikli etkinliklerle vakit geçireceği merkezin 2020 yılında açılması bekleniyor.