Beykoz'da yaşayan Güney Koreli genç Müslüman oldu - Son Dakika

Beykoz'da yaşayan Güney Koreli Myungkyu Kang, İslam'ı seçerek Müslüman oldu. Beykoz Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olan genç, Ertuğrul adını aldı.



İstanbul'a çalışmak için gelen ve Beykoz'da yaşayan Güney Koreli Myungkyu Kang, Beykoz Müftülüğüne gelerek Müslüman olmak istediğini belirtti. Gencin talebi üzerine Beykoz Müftüsü Ali Efe ve şahitler huzurunda ihtida merasimi düzenlendi. Kelime-i Şahadet getiren genç Müslüman oldu. Güney Koreli genç Müslüman olduktan sonra Ertuğrul adını aldı. Kendisine Beykoz Müftüsü Ali Efe tarafından İslam dini ile ilgili bilgiler verilen gence, Kur'an-ı Kerim ve Meali ile İslam dinini anlatan kitaplar hediye edildi. - İSTANBUL