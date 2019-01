Beykoz'da 'Yaşlı Ve Yaşlı Hasta Bakımı' Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı anan Kaya, "Gençlerimize verebileceğimiz en güzel mesajlardan biri de önce insan olmaları.Sertifikalarını alan gençlerimiz önce insan olarak şefkatle, merhametle çınarlarımıza hizmet edecekler" dedi

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen 'Yaşlı ve Yaşlı Hasta Bakımı Programı'nın Sertifika Töreni, dün Beykoz Üniversitesi Kavacık Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul Milletvekili, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ile kursiyerler ve öğrenciler katıldı.

Kaya: Yaşlılarımız evlerinde bakılsın

Başarılı kursiyerlerin sertifikalarının verildiği törende konuşmasına öğrencisi tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı anarak başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Cenaze töreninde henüz 3 aylık eşini kaybetmiş bir eş öğrencilere dedi ki 'Önce insan olun'. Gerçekten belki de gençlerimize vereceğimiz en güzel mesajlardan biri, ne olursak olalım önce insan olalım. Bugün sertifika alacak genç kardeşlerimiz de yaşlılara hizmet edecekler. Önce insan olarak şefkatle, merhametle, büyüklerimize, çınarlarımıza hizmet edecekler" dedi. Yaşlılarımızın evlerinde bakılmalarını istediklerini ve bu nedenle sosyal belediyecilik anlayışı ile evde bakım desteğini hayata geçirdiklerini belirten Kaya, "Bugün bu destek ile aileler ihtiyaçlarını karşıladıkları için daha memnunlar" diye konuştu.

Özellikle kadınların çalışma hayatına katılımının artması ile yaşlılara ve çocuklara bakım hizmetinin önem kazandığını belirten Kaya, üniversite ve yerel yönetimin çocuk bakımı konusunda da iş birliği yapmasının önemine değindi.

Çelikbilek: Her evde bir kişi yaşlı bakımını bilmeli

Çelikbilek ise yaşlılarına değer veren toplumların her anlamda gelişmiş olduğunu belirterek, "Belediyemiz bölgedeki 1.000'e yakın yaşlıya hizmet veriyor, evde bakımların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Beykoz'da 5 bin yıllık tarihi olan bir ilçenin, Beykoz'un adını taşıyan bir üniversite ile beraber bir projede yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Genç nüfusumuza da her daim ihtiyacımız var. Her evde birisi mutlaka yaşlı bakımını bilmeli" dedi.

Durman: Topluma fayda üniversitelerin varlık nedeni

Üniversitelerin gençlerimize kaliteli eğitim öğretim hizmeti vermenin yanı sıra araştırma faaliyetleri ile topluma fayda sağlayacakları hizmetleri de sunmasının en önemli varlık nedenlerinden biri olarak gördüklerini ifade eden Durman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşlılarımıza, büyüklerimize sorumluluklarımız çok büyük. Onların haklarını tam anlamıyla verebilmemiz mümkün değil fakat bu projelerle onların yaşamlarındaki refahı arttırmak, onlara katkıda bulunmak bizleri çok mutlu ediyor."

Ateşoğlu: Program ile istihdam sağladık

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Yaşlı ve Yaşlı Bakım Programı Proje Sorumlusu Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu da yaşlı bakımının öneminin Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) iş birliği ile tüm dünyada ülkelerin gündemi haline geldiğini ve yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluk almaya başladığını belirtti. Programın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyen Ateşoğlu, şunları kaydetti: "Acil müdahale ve ilkyardım, hijyenik bakımları, kronik hastalıklarına, aile içi iletişime destek olacak şekilde fizyoterapi, rehabilitasyon gerektirecek tüm uygulamaların öğretilmesini kapsayan bir programı sonuçlandırdık. Programımızın aynı zamanda istihdam yaratmasını da sağladık."