Son Dakika Haberleri: Beykoz'da yeni Kültür-Sanat Sezonu açılışı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle iptal edildi
Son Dakika Güncel Beykoz'da yeni Kültür-Sanat Sezonu açılışı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle iptal edildi

Beykoz'da yeni Kültür-Sanat Sezonu açılışı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle iptal edildi

2 saat önce

Beykoz Belediyesi, bu akşam yapılacak olan 2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu açılışının Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Beykoz'da yeni Kültür-Sanat Sezonu açılışı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Beykoz Belediyesi, bu akşam yapılacak olan 2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu açılışının Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.


Beykoz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Beykoz Belediyesi tarafından 11 Ekim 2019 Cuma akşamı (bu akşam) Anadoluhisarı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu açılışı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla iptal edildi. Yeni kültür-sanat sezonu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın bekası ve sınırlarımızın güvenliği için terör unsurlarının bertarafına yönelik başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla iptal edildi.


2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu'nda 8 merkezde haftanın 7 günü sanatseverlere yönelik hazırlanan etkinlik ve programlar sosyal medya mecraları, kurumun resmi web sitesi ve ekranlar üzerinden düzenli olarak duyurulmaya devam edecektir.


Tüm kültür sanat dostlarımıza anlayışları için teşekkür ediyor, harekata katılan kahraman askerlerimize ve ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Beykoz Belediyesi, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
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