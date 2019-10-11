Beykoz'da Yeni Kültür-Sanat Sezonu Açılışı İptal Edildi
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11 Ekim 2019 Cuma akşamı (bu akşam) Anadoluhisarı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu açılışı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:44 Kaynak: Bültenler
Yeni kültür-sanat sezonu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın bekası ve sınırlarımızın güvenliği için terör unsurlarının bertarafına yönelik başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla iptal edildi.
2019-2020 Kültür-Sanat Sezonu'nda 8 merkezde haftanın 7 günü sanatseverlere yönelik hazırlanan etkinlik ve programlar sosyal medya mecraları, kurumun resmi web sitesi ve ekranlar üzerinden düzenli olarak duyurulmaya devam edecektir.
Tüm kültür-sanat dostlarına anlayışları için teşekkür ediyor, harekâta katılan kahraman askerlerimize ve ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz.
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