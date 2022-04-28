BEYKOZ'DA YOKUŞTA GERİYE DOĞRU KAYAN OTOMOBİL 2 KİŞİYİ EZDİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika
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BEYKOZ'DA YOKUŞTA GERİYE DOĞRU KAYAN OTOMOBİL 2 KİŞİYİ EZDİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI

28.04.2022 16:26

BEYKOZ'DA geriye doğru kayan otomobil iki kişiyi ezdi.

BEYKOZ'DA geriye doğru kayan otomobil iki kişiyi ezdi. Duvarla otomobil arasında kalan iki kişiden biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çiğdem Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Sakız Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yokuşta çıkan 34 VJ 9591 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle aşağıya doğru kaydı. Evin duvarına çarpan otomobil, sokakta yürüyen iki yayaya çarptı. Duvar ile otomobil arasında sıkışan iki yayadan Emine Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Adı öğrenilemeyen diğer kişi, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen Emine Demir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Savcı ve polis incelemesinin ardından Emine Demir'in cansı bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BEYKOZ'DA YOKUŞTA GERİYE DOĞRU KAYAN OTOMOBİL 2 KİŞİYİ EZDİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI
BEYKOZ'DA YOKUŞTA GERİYE DOĞRU KAYAN OTOMOBİL 2 KİŞİYİ EZDİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI
BEYKOZ'DA YOKUŞTA GERİYE DOĞRU KAYAN OTOMOBİL 2 KİŞİYİ EZDİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI
BEYKOZ'DA YOKUŞTA GERİYE DOĞRU KAYAN OTOMOBİL 2 KİŞİYİ EZDİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA YOKUŞTA GERİYE DOĞRU KAYAN OTOMOBİL 2 KİŞİYİ EZDİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA YOKUŞTA GERİYE DOĞRU KAYAN OTOMOBİL 2 KİŞİYİ EZDİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika
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