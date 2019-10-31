Son Dakika Haberleri: Beykoz'da yollar göle döndü
Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da yollar göle döndü

Beykoz'da yollar göle döndü

6 saat önce

Beykoz'da yollar göle döndüİSTANBUL - Beykoz'da aşırı yağışla birlikte yollar göle döndü.

Beykoz'da yollar göle döndü

İSTANBUL - Beykoz'da aşırı yağışla birlikte yollar göle döndü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

Beykoz Tokatköy'de yağışla birlikte yollar göle döndü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Araçları su birikintisi içinde geçti.

Beykoz'da yollar göle döndü

Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
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