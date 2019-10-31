Beykoz'da yollar göle döndü
6 saat önce
Beykoz'da yollar göle döndüİSTANBUL - Beykoz'da aşırı yağışla birlikte yollar göle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
Beykoz'da yollar göle döndü
İSTANBUL - Beykoz'da aşırı yağışla birlikte yollar göle döndü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi.
Beykoz Tokatköy'de yağışla birlikte yollar göle döndü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Araçları su birikintisi içinde geçti.
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