Son Dakika Haberleri: Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı (1)
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Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı (1)

1 saat önce

BEYKOZ Riva Yolu 3. Köprü yol ayrımında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı (1), System.String[]
BEYKOZ Riva Yolu 3. Köprü yol ayrımında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü  2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.


- İstanbul
Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
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