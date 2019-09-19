Son Dakika Haberleri: Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı
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Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı

31 dakika önce

Murat KORKMAZ / İstanbul DHABeykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı, System.String[]

Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana geldi. Yolda seyir halindeki 34 BON 980, 34 SJ 5582 ile 34 BN 2511 plakalı otomobililer birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında Diriliş Ertuğrul set çalışanlarından Ahmet Hamdi Kul olay yerinde hayatını kaybetti. Yücel Bora, Ener Buldur, Erhan Karamahmutoğlu kazada yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazalar araçlar hurdaya döndü. Polis ekiplerinin incelmelerinin ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Yolun açılmasıyla trafik normale döndü.
Öte yandan, kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralılar yerde görülürken, adeta can pazarı yaşanıyor. Vatandaşlar kazayı görüntülerken, bazıları da yaralılara yardım etmeye çalışıyor.


Görüntü Dökümü:
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-Kazadan görüntüler
-Kaza yapan araçlar
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Kapanan yol
Detaylar



İstanbul, Marmara, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:49 Kaynak: DHA
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