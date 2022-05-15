Beykoz'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beykoz'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

15.05.2022 09:37

Beykoz'da meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Beykoz'da meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Beykoz Caddesi'nde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DP 2416 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, önce 34 CLF 927 plakalı hafif ticari araçla ardından karşı yönden gelen 34 HA 9210 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

34 HA 9210 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beykoz'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Beykoz'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Beykoz'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Beykoz'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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