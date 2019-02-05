Beykoz'daki Bıçaklı Saldırı Davasında Karar

Beykoz
'da park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi vücudunun çeşitli yerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Mehmet Ali Sadıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ve avukatı katıldı.
Mahkeme hakimi, olayda yaralanan mağdur Hüseyin Aktürk
'ün yüzünde meydana gelen lezyonların sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp
Şube Müdürlüğünden istenen raporun, mahkemeye ulaştığını tutanağa geçirdi.
Raporda, sanığın yüzünde yaralanma nedeniyle kalıcı hasar oluştuğu belirtildi.
Duruşmada, daha sonra olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Söz
verilen sanık Sadıkoğlu, "Ben mağdurla 1 ay önce görüştüm. Yüzündeki izlerin daha önceden de var olduğunu söyledi. Bu hususta dilekçe vereceğini söyledi. Kendisi cezaevinden tahliye oldu. Bu hususlar dikkate alınsın." dedi.
Sanık Sadıkoğlu'nun avukatı da, adli tıp raporunu kabul etmediklerini söyledi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Sadıkoğlu, "Ağabeyim pazar günü boyun ameliyatı olacak. Yanında olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Sadıkoğlu'nu "kasten yaralama" suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini silahla ve mağdurun yüzünde sabit iz kalacak şekilde gerçekleştirdiği gerekçesiyle üst sınırdan tayin edilerek cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.
Mahkeme, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı 5 yıl 6 ay 15 güne düşürdü. Sadıkoğlu'nun daha önceden sabıkası olduğu için cezasında takdiri indirim uygulamayan mahkeme, sanığın yurt çıkış yasağının da devamına karar verdi.
Mahkeme, sanık Sadıkoğlu'nun "silahla tehdit" suçundan beraatine hükmetti.
Olayın geçmişi
Mağdur Hüseyin Aktürk, 2 Mayıs 2018'de, Beykoz Kavacık merkez mezarlığı karşısındaki boş kermes alanında park halinde bulunan aracını çıkarmak için dubaları çektiği esnada, daha önceden yaralama suçundan başka dava dosyaları da bulunan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğramıştı.
Olay yerinden yaralı halde kaçarak bir döviz bürosuna sığınan Hüseyin Aktürk, peşinden bıçakla gelen Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun burada da bıçaklı saldırısına, tehditlerine ve darbına maruz kalmıştı.
Yaralanan Hüseyin Aktürk olayın ardından hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan Mehmet Ali Sadıkoğlu ise polis ekipleri tarafından 16 gün sonra yakalanmıştı. Sadıkoğlu, 19 Mayıs
'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
İlk celsede tahliye edilmişti
Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, hakkında açılan dava kapsamında Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 7 Eylül
2018'de hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, şikayetçi Hüseyin Aktürk'ün adli tıp raporunda, yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, vücudunda kemik kırığı bulunmadığı ve tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek, sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun tahliyesine karar vermişti.
Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ikinci celsesinde ise, başka suçtan Maltepe
Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu anlaşılan mağdur Hüseyin Aktürk'ün, yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmesine karar vermişti. Mahkeme ayrıca, sanık Sadıkoğlu hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.
Sadıkoğlu'nun tahliye edilmesine karşı Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş, bunu değerlendiren üst mahkeme Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi ise kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle talebi reddetmişti.