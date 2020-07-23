Beykoz'daki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı ziyaretçilere açıldı - Son Dakika

Beykoz ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı'nın birinci bölgedeki ilk etabı ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Beykoz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Tarım ve Orman Bakanlığının imzaladığı protokolle 8 milyon 479 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı'nın birinci bölgedeki ilk etabı tamamlandı.

Ziyaretçi kabul etmeye başlayan Şehir Ormanına Beykoz- Ümraniye yolundaki Küçüksu Caddesi'nden ulaşılıyor. Şehir Ormanı içinde yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda yürüyüş parkuru, 4 bin 400 metre bisiklet yolu, 778 araçlık otopark, piknik alanları, çocuk oyun grupları, çeşmeler, restoran ve kafeterya bulunuyor.

Orman içindeki 7 doğalgazlı mangal ünitesi de piknikçilere doğaya saygılı, temiz ve zahmetsiz mangal keyfi sunuyor.

Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri etleri, mangal ünitelerinde görevliler eşliğinde ya da kendileri kolayca pişirebiliyor. Şehir Ormanı içinde bu üniteler dışında mangal yakılmasına da izin verilmiyor.

Ormanda okçuluk, cirit ve atlı kızak gibi geleneksel sporların yapılacağı 4 bin 200 metrekarelik çalışma ve eğitim alanları da hazırlanıyor.