Beykoz'daki okullarda su ürünleri farkındalık eğitimi verilecek - Son Dakika
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Beykoz'daki okullarda su ürünleri farkındalık eğitimi verilecek

6 saat önce

Beykoz Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla ilkokul öğrencilerine yönelik Su Ürünleri Farkındalık Eğitimi Projesi hazırladı.

Beykoz'daki okullarda su ürünleri farkındalık eğitimi verilecek, System.String[]

Beykoz Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla ilkokul öğrencilerine yönelik Su Ürünleri Farkındalık Eğitimi Projesi hazırladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuklara balık tüketimi alışkanlığı kazandırmayı ve balıklar hakkında bilgi vermeyi hedefleyen proje çerçevesinde, Kavacık Borsa İstanbul, Fatin Hoca ve Halide Edip ilkokullarındaki toplam 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimler çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tebliğleriyle belirlenmiş olan yasal avlanılabilir balık boylarını gösteren afişlerle çocukların ilgileri arttırılacak. Ayrıca çocuklar için özel tasarlanmış balık boyu ölçüm cetvelleri ve şeker hamurundan balık figürleri üzerinde yasal boy ölçüm uygulamaları yaptırılarak çocukların erken yaşlarda su ürünleri ve kavramlarıyla tanışması sağlanacak.


Projeye, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde elde edilecek başarıya ve memnuniyet durumuna bağlı olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için de Beykoz sınırlarındaki okullarda devam edilecek.

Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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