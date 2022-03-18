Beykoz'daki sarp kayalıkta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'daki sarp kayalıkta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

18.03.2022 19:57
Beykoz'daki sarp kayalıkta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İstanbul Valiliği, Beykoz'daki sarp kayalıkta mahsur kalan 4 kişinin Sahil Güvenlik personeli tarafından kurtarıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Beykoz'daki sarp kayalıkta mahsur kalan 4 kişinin Sahil Güvenlik personeli tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Anadolu Kavağı'nda, ormanlık bölgedeki sarp kayalık alanda 4 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar ve Bölge Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu bu kişilerin konumları tespit edildikten sonra kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sarıyer'den olay yerine ulaşan DEGAK Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (DEGAK-4), yürüttüğü titiz çalışma ile 4 vatandaşımızı kurtardı. 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenelerinde sağlık durumları iyi olan vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyor; büyük bir gayret ve özveri gösteren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi tebrik ediyoruz."

YORUMLAR
500
BEYKOZ'DA KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI BEYKOZ'DA KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu

İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'daki sarp kayalıkta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:50 Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:25 Putin halkın karşısına geçerek savaşın nedeni açıkladı: Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması operasyonların hedefidir
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 20:10:30. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'daki sarp kayalıkta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement