Alınan bilgiye göre, Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D, M.T. ve Z.D. silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan N.D'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beykoz'daki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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