Beykoz'daki silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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Beykoz'daki silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

6 saat önce

Beykoz'da çıkan tartışmada silahına davranan şahıs, 2 kişiyi vurarak yaraladı.

Beykoz'daki silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı, System.String[]

Beykoz'da çıkan tartışmada silahına davranan şahıs, 2 kişiyi vurarak yaraladı. Yakalanan 3 şahsın farklı suçlardan sabıkaları olduğu anlaşılırken, silahlı saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Beykoz'da 5 Şubat Çarşamba günü saat 02.50 sıralarında Çubuklu Mahallesi Kireçocağı Caddesi'nde yaşanan olayda, Şafak Ö. ve Ensar A. ile Efe Kürşat A. (19), Kenan B. (20) ve Erdi B. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmada Efe Kürşat A., Şafak Ö. ve Ensar A.'yı silahla yaraladı. Polise ilk ifadelerinde yaralılar, şahısları daha önceden tanıdıklarını, olay saatinde Kenan B. ve Erdi B.'nin alkollü olduklarını, aralarında çıkan tartışma yüzünden kavga etmeye başladıklarını ve Efe Kürşat A.'nın kendilerine ateş ettiğini belirtti. Şüpheliler 5 Şubat Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da Efe Kürşat A.'nın üzerinde ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgulamasında Efe Kürşat A.'nın kasten yaralama ve tehdit, Kenan B.'nin kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Erdi B.'nin ise kasten yaralama suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Şahıslardan Kenan B. ve Erdi B. adli makamlarca serbest bırakılırken, Efe Kürşat A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Çarşamba, Beykoz, EFE, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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