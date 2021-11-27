Son dakika: BEYKOZ'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir bariyerleri parçaladıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Karahan Çağatay Baş (24) hayatını kaybederken, Görkem Saraç ağır yaralandı.

Kaza 16.00 sıralarında Mehmet Ali Birand Caddesi'nde meydana geldi. Kavacık yönünde giden 34 KAC 99 plakalı otomobilin sürücüsü Karahan Çağatay Baş (24), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, demir bariyerleri parçaladıktan sonra yeşillik alandaki ağaca çarparak durabildi. Karahan Çağatay Baş ve araçta bulunan Görkem Saraç ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Karahan Çağatay Baş'ın hastanede hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Görkem Saraç'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından kaza yapan araç vinçle alınıp çekiciye yüklenerek götürüldü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.