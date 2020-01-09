Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Beykoz'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Beykoz'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baklacı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde İrfan B. idaresindeki 34 BSU 549 plakalı otomobil ile Sadık Y.'nin kullandığı 34 PF 4911 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, kazanın olduğu yeri kısa süreliğine trafiğe kapatırken, her iki aracın yaralanan sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve itfaiyenin yolda kumlama çalışması yapmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Beykoz, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar
Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler

Son Dakika Haberleri
20:48 Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi - Son Dakika
20:48 Lübnan Zeytune Araştırma Merkezi: Türkiye, Filistin davasını desteklemede olumlu rol oynuyor - Son Dakika
20:46 460 tarihi sikkeyi satmak isteyen iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
20:46 Spor demir grup sivasspor - waldhof mannheim 2-2 - Son Dakika
20:46 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:49:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beykoz'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]