Beykoz'daki 'tuvalet temizliği' çarpıtmasına cevap - Son Dakika

Beykoz'daki 'tuvalet temizliği' çarpıtmasına cevap

Beykoz Belediyesi tarafından, son günlerde "tuvalet temizliği" ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından, son günlerde "tuvalet temizliği" ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

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Beykoz Belediyesi tarafından açıklamada, "Beykoz kamuoyu son günlerde, her kesimden takdir gören hijyenik ve ücretsiz tuvalet temizliği hizmeti konusunda provoke edilmektedir. Provokasyon '22 cami tuvaletinin 26 kişi tarafından yapıldığı' üzerine kurgulanmış ve bu iftiralar ulusal basın yoluyla tüm Türkiye'ye servis edilmiştir. Ancak çalışmada son gelinen noktada '75 cami ve 77 okul tuvaleti temizliği' yapılmaktadır.

Ücretsiz ve hijyenik tuvalet temizliği Murat Aydın'ın Zeytinburnu'nda iken başlattığı Türkiye'ye örnek olan bir çalışmadır. İlçedeki tüm camilerin tuvaletlerinin işletmesi alınmış, temizliği belediye tarafından yapılmaya başlanmış ve tüm vatandaşlar için ücretsiz hale getirilmiştir. Tuvaletin bir lüks değil, ihtiyaç olduğu düşüncesiyle başlatılan bu proje her kesimden vatandaşımız tarafından takdirle karşılanmıştır.

Bu proje Beykoz'da da, 2019'da başlatılmıştır. Planlama 22 caminin temizleneceği üzerine kurulmuştur. Ancak iftiraların aksine, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine temizliği yapılan ve tuvaleti ücretsiz hale getirilen cami sayımız 75'e çıkmıştır. Bu hizmet ise 70 personel ile gerçekleştirilmiştir. Tüm bu 75 caminin temizlik sarf malzemeleri de belediyemizce karşılanmıştır.

Bu hizmet Beykoz'da çok büyük takdir toplamış, kamu sağlığı açısından temiz ve hijyenik tuvaletler örnek gösterilmiştir. Bu örneklik üzerine Beykozlu anne-babalar ve okul yöneticileri okulların tuvalet temizliğinin de belediye tarafından yapılmasını istemiştir. 2019'un Eylül ayında başlamak üzere 77 okulumuzun tuvalet temizliği belediyemiz tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu okullarımızın tuvaletlerinin tadilatı gerçekleştirilmiş ve sarf malzemeleri de belediyemizce karşılanmıştır.

Korona virüs pandemisinin tüm dünyayı sarstığı bir dönemde, her kullanımdan sonra temizlenen, vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan ve kamu sağlığı açısından dünyaya örnek olacak bir hizmetin neden çarpıtılıp kamuoyunda provokasyona sebep verilmek istendiğini anlayabilmiş değiliz. Ancak '75 cami ve 77 okul tuvaleti temizleyerek' kamu sağlığının güvence altına alınmasını '26 kişiyle 22 cami tuvaleti temizlendi' şeklinde sunmak ve bu kişi ile cami sayısı üzerinden hesap yapmak iyi niyet olarak yorumlanabilecek bir durum değildir.

Üstelik kamuoyunda '26 kişi ve 22 cami' üzerinden yapılan hesap baz alınıp, '75 cami, 77 okul tuvaleti ve 70 personel' üzerinden tekrar hesap yapılınca, ortaya çıkan rakam gerçekleşen rakamların birkaç kat üstünde çıkmaktadır. Bu durum, iftira niteliğindeki hesabı yapan kişilerin güvenirliğinin sorgulanmasını gerektirmektedir.

Haberde kullanılan fotoğrafın da bu hizmetler kapsamındaki bir tuvalet olmadığını, bunun da art niyetli bir çarpıtma olduğunu üzülerek görüyoruz. Tuvalet hizmeti verdiğimiz cami ve okulların muhtelif fotoğraflarını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Beykoz Belediyesi, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz'daki 'tuvalet temizliği' çarpıtmasına cevap - Son Dakika
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