Beykoz'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yakalananlar Adliyeye Sevk Edildi
53 dakika önce
BEYKOZ'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi.
BEYKOZ'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri geçtiğimiz salı günü Beykoz
'da sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonu düzenlemişti. Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi
'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Beykoz Adliyesi
'ne sevk edildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:40 Kaynak: DHA
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