Son Dakika Haberleri: Beykoz'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yakalananlar Adliyeye Sevk Edildi

Beykoz'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yakalananlar Adliyeye Sevk Edildi

53 dakika önce

BEYKOZ'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi.

Beykoz'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yakalananlar Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
BEYKOZ'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz salı günü Beykoz'da sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonu düzenlemişti. Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:40 Kaynak: DHA

İstanbul, Beykoz, Güncel
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