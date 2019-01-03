Beykoz'dan Sarıkamış'a Beyaz Adımlar

15 OTOBÜS VE 700 KİŞİLİK KAFİLE HAZIR

Şehitlere vefa için, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen anma etkinliklerine her yıl iştirak eden Beykoz Belediyesi, 104. yıl anma etkinliklerine 15 otobüs ve 700 kişilik kafileyle katılıyor.

Beykoz'dan 5 Ocak Cumartesi günü"Şehitler Anısına Beyaz Adımlar" sloganıyla, yola çıkacak kafile, 6 Ocak Pazar günü yapılacak yürüyüş ve anma etkinliklerine katılacak.

Aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, muhtarlar ve 7'den 70'e ilçe sakinlerinin yer aldığı kafile Allahuekber Dağları'nda yapılacak yürüyüşte, donarak şehit olan askerlerimizi dualarla yâd edecek.

Kafile anma etkinlikleri sonrasında ilçeye geri dönecek.

BEYAZ HÜZÜN SAHNELENECEK

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Beykoz'da "Beyaz Hüzün" adlı tiyatro oyunu da sahnelenecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 19:00'da sahnelenecek oyunda kahraman şehitlerimiz duygu dolu öykülerle bir kez daha yâd edilecek.