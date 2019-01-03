Beykoz'dan Sarıkamış'a Beyaz Adımlar

Beykozlular Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılında "Şehitler Anısına Beyaz Adımlar" sloganıyla Kars-Sarıkamış'a yola çıkacak, harekatta donarak şehit olan 90 bin asker minnet ve dualarla anacak.

Beykozlular Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılında "Şehitler Anısına Beyaz Adımlar" sloganıyla Kars-Sarıkamış'a yola çıkacak, harekatta donarak şehit olan 90 bin asker minnet ve dualarla anacak.



Şehitlere vefa için, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen anma etkinliklerine her yıl iştirak eden Beykoz Belediyesi, 104. yıl anma etkinliklerine 15 otobüs ve 700 kişilik kafileyle katılıyor. Beykoz'dan 5 Ocak Cumartesi günü "Şehitler Anısına Beyaz Adımlar" sloganıyla, yola çıkacak kafile, 6 Ocak Pazar günü yapılacak yürüyüş ve anma etkinliklerine katılacak.



Aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, muhtarlar ve 7'den 70'e ilçe sakinlerinin yer aldığı kafile Allahuekber Dağları'nda yapılacak yürüyüşte, donarak şehit olan askerleri dualarla yad edecek.



Kafile anma etkinlikleri sonrasında ilçeye geri dönecek.



Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Beykoz'da "Beyaz Hüzün" adlı tiyatro oyunu da sahnelenecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 19: 00'da sahnelenecek oyunda kahraman şehitlerimiz duygu dolu öykülerle bir kez daha yad edilecek. - İSTANBUL

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