Beykoz "Engelsiz Tarım Atölyeleri" Nde İlk Fideler Dikildi - Son Dakika

Beykoz'daki dezavantajlı bireylerin günlük yaşam ve iletişim becerilerini geliştirecekleri, Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)'de yaşam başladı. Çocukların özgürce doğa ve toprakla buluştuğu "Engeliz Tarım Bahçeleri"ne ilk fideler dikildi.

Beykoz Belediyesi tarafından "Hayatı Paylaşmak İçin Farkında Ol Fark Et" sloganıyla dezavantajlı bireylerin hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve mutlu bir şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan AKDEM'de haftanın iki günü tatlı bir telaş yaşanıyor.

Doğayla Öğreniyorlar

Çubuklu Hobi Bahçeleri'nde doğayla iç içe ve nezih bir ortamda yer alan merkezin bahçesinde özel olarak hazırlanan "bahçecilik ve tarım" atölyelerine katılan çocuklar doğayı keşfetmenin ve toprakla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çocukların merak ve heyecanla eşlik ettiği atölyelerde ilk olarak ziraat mühendisleri tarafından, çukur açma, mevsimlik fideler ile sulama yöntemleri hakkında bilgiler veriliyor, bahçe ekipmanları tanıtılıyor.

Ailelerinde katıldığı eğitimlerde, ziraat mühendisleriyle çapa yapıp, kendilerine ayrılan alanda elleriyle sebze ve meyve diken çocuklar ardından ilk can suyunu da veriyor.

Engelsiz tarım atölyelerine katılan çocuklar yaz boyunca sabırla büyütüp bakacakları sebzeleri hasat zamanı dalından toplayacak, yetiştirdikleri ürünlerle başarmanın özgüveni kazanacak.

Uzman Çocuk Psikoloğu Nihan Aksöz: "Engelsiz Bahçeler Dünyayla Uyumu Kolaylaştırıyor"

AKDEM'de görevli uzman çocuk psikoloğu Nihan Aksöz bahçe işleriyle uğraşmanın iyileştirici gücüne değinerek: "Engelli bireyler için bilinçli tasarlanmış bahçeler gerçek dünya ile uyumu kolaylaştırır. Bitkiler, yeşil alan, hayvanlar, temiz hava, güneş ışığı, esinti yapay ve doğal elemanların oluşturduğu kapalılık hissini azaltır, rahatlamaya olanak sağlar, iyileştirici ve tedavi edici etkiye sahiptir. Stres azaltıcı etkisi vardır. Aynı zamanda olumsuz düşüncelerden uzaklaşma, dinlendirme, sıkılmayı engelleme, rahat ettirme, ziyaretçiler arasında sosyal ilişkiler kurmaya yardım eder. Farkında olmadan ya da engelli bireylerin yapabilecekleri doğrultuda egzersiz yapmalarına imkan verir, ince ve kaba motor becerilerin gelişimini destekler" diyor.

Beykoz'daki engelli çocukların severek katıldığı "Engelsiz Tarım Atölyeleri"nde meyve- sebzenin yanı sıra tıbbı aromatik bitkilerin dikimi de yapılacak.

AKDEM'DE SAĞLIKTAN EĞİTİME HANGİ HİZMETLER VAR?

DUYU BÜTÜNLEME SINIFI

Engelli çocuklara hayatın farklı alanlarında hizmet verecek AKDEM'de kurulan "Duyu Bütünleme Sınıfı"nda yapılacak terapilerle engelli çocuklarda sık görülen motor gerilik, sürekli ağlama, seslere aşırı veya az duyarlılık gibi sorunların azaltılması sağlanacak.

Özel ekipmanlarla donatılan mekanda verilecek hizmetle çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri desteklenecek.

DİL KONUŞMA SINIFI

Dil ve konuşma bozukluğu olan 02-12 yaş dilimindeki engelli çocukların konuşma güçlüklerini yenebilmeleri amacıyla da "Konuşma Terapisi Hizmeti" verilecek. Uzmanların rehberliğinde yapılacak seanslarla konuşması anlaşılmayan çocukların daha anlaşılır konuşması amaçlanıyor.

MÜZİK SINIFI

AKDEM'de sağlık hizmetlerinin yanı sıra sanat ve müzik eğitimleri de önemli yer tutacak. Farklı engel gruplarına yönelik açılacak müzik sınıfında çocukların özgüvenleri, keşfetme yetenekleri, motor, taklit, sosyal ve dil becerileri desteklenecek.

PİSKOLOJİK DANIŞMANLIK

AKDEM uzman psikolog kadrosu ile engelli bireyler ve ailelerine üstesinden gelemediklerini düşündükleri problemler hakkında destek vererek, yaşam kalitelerini arttıracak.

Aile içi ilişkilerdeki problemler, iletişim sorunları, kaygı, depresyon, korku gibi konular psikoterapi seanslarıyla aşılacak.

MUTFAK ATÖLYESİ

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurulan profesyonel eğitim mutfağında usta öğreticiler tarafından çocuklara üretmenin güvenini yaşatacak pasta yapımı ve sunumu eğitimleri verilecek.

Engelli bireylerin yaşam becerilerini ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla verilecek eğitimler sonunda sektörde istihdamları da sağlanacak.

CAFETERYA&SATIŞ OFİSİ

AKDEM'e bağlı faaliyet gösterecek kafeteryada çalışan hafif zihinsel engelli çocuklar, hem toplumsal yaşama adapte olacak hem aile ekonomisine katkıda bulunacak.

Merkezde engelli bireylerin mutfak ürünlerinin sergilenip satılacağı bir de satış ofisi yer alacak.

ZANAAT SINIFI

Mekanda engelli bireylerin el ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, engellilerin gelişimine katkı sağlayan sanat etkinliklerinin yapılacağı bir de sınıf yer alıyor. Kulüp çalışmaları, bilgi yarışmaları, film gösterimleri, satranç turnuvaları, münazaralar, tiyatro çalışmaları gibi etkinliklerle çocukların sosyal gelişimleri desteklenecek.

ENGELLİ ARAÇ TAMİR HİZMETİ

AKDEM'den yararlanan engelli bireylerin manuel ve akülü araçlarının tamir, bakım, yedek parça ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılanacak. Aynı zamanda şarj istasyonları sayesinde akülü araçlarını kolay şekilde şarj edebilecekler.