Beykoz Evde Kısa Film Yarışması başlıyor - Son Dakika

Beykoz'da "Korona Günlerinde Evde Hayat" konulu ödüllü "Beykoz Evde Kısa Film Yarışması" başlıyor.



Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen kısa film yarışması Kovid-19 pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığının korunması ve salgının önüne geçilebilmesi için yapılan 'evde kal' çağrısına katılımı artırmayı ve evde kalmayı özendirmeyi amaçlıyor. Amatör ve profesyonel tüm katılımcılara açık olan yarışma korona virüsle mücadele sürecinde sanat yoluyla kişisel gelişimi, aile içi iletişimi artırmayı, vatandaşların duygularını sosyal medya aracılığıyla duyurmasını sağlayarak toplumsal motivasyona katkı yapmayı da hedefliyor.



Beykoz Evde Kısa Film Yarışması'na katılımcılar, 5 Nisan 2020'den sonra çektikleri, 2 dakikalık kurmaca, belgesel, animasyon veya deneysel kısa metrajlı filmlerle müracaat edebilecek. azırlanan filmlerin, adayların kişisel sosyal medya hesabı üzerinden #BeykozEvde etiketiyle Twitter'da yayınlanacaksa twitter.com/beykoz_bld hesabı, Instagram'da yayınlanacaksa instagram.com/beykozbelediyesi hesabı etiketlenerek paylaşılması gerekiyor.



Korona virüsle mücadele sürecini evlerinde geçiren vatandaşların duygularına tercüman olacak yarışmanın jürisinde ise sinema ve televizyon dünyasından Nazif Tunç, Sinan Serter ve Murat Pay yer alıyor.



Beykoz Evde Kısa Film Yarışması ödülü olarak birinciye 1 adet diz üstü bilgisayar, ikinciye 1 adet fotoğraf makinesi, üçüncüye 1 adet tablet verilecek. Yarışmaya katılan ve kura ile belirlenen 50 kişiye 3 aylık çevirimiçi dizi/film platformu üyeliği, 50 kişiye de Steam hediye kartı hediye edilecek.



Ödüller Beykoz Belediyesi Twitter hesabından ve Instagram hesaplarından canlı yayında jüri tarafından açıklanacak.



Ayrıca filmlerin sahibi olarak ödül almaya hak kazandığı jüri tarafında ilan edilen kişiler ardından kimlik bilgileri ve filmlerin orijinal kayıtlarını Beykoz Belediyesi (film@beykoz.bel.tr) ile paylaşmak zorunda. - İSTANBUL