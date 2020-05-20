Beykoz Evde Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen "Korona Günlerinde Evde Hayat" konulu Beykoz Evde Kısa Film Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Toplam 216 kişinin başvuru yaptığı yarışmada dereceye girenler, belediyenin Instagram hesabından yapılan canlı yayında jüri üyeleri Nazif Tunç ve Sinan Sertel tarafından açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına katılımı artırmak ve evde kalmayı özendirmek amacıyla başlatılan yarışmanın birincisi, "İnsan Hali" adlı kısa filmiyle Ahmet Duvar oldu.

Jürisinde Murat Pay'ın da yer aldığı yarışmada Furkan Vural "Yarın" filmiyle ikinciliğe, Şebnem Aslanbay "Stayhome" filmiyle üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışma sonucunda ödül olarak birinciye diz üstü bilgisayar, ikinciye fotoğraf makinası, üçüncüye ise tablet verileceği bildirildi.

Canlı yayına katılan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, başvuru yapılan filmlerden 97'sinin değerlendirilmeye hak kazandığını belirterek, "Önemli olan katılmaktı, var olmaktı, bu süreçte düşüncelerini filme aktarabilmekti. Bu da başarılmış. Biz bu 97 arkadaşımızla iletişime devam edeceğiz. Bu yapılan işler son derece önemli işler. Son iki ayın psikolojisini, duygusunu geleceğe aktaracak olan önemli şeyler. Önemli olan üretebilmek, bir düşünceyi ortaya koyabilmek. O düşünceyi ortaya koyduktan sonra bunun filme dönüştürülmesi daha kolay oluyor. O yaratıcı düşünceyi, bizden olanı, bu topraklardan olanı, farklı olanı yapıtları ortaya koyabilmek önemliydi." dedi.

Ayrıca yarışmaya katılan ve kura ile belirlenen 50 kişiye 3 aylık çevrim içi dizi-film platformu üyeliği, 50 kişiye de "Steam" hediye kartı hediye edilecek.