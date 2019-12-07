Beykoz her yönüyle sempozyumda masaya yatırıldı

Beykoz Belediyesi, "Beykoz Sempozyumu 2019" ismiyle Beykoz'u bütün yönleriyle ele alan bir sempozyuma imza attı. 6-8 Aralık'ta düzenlenen sempozyumla ilçenin gelişimi tarihsel bir yaklaşımla ele alınıyor.



İstanbul'un son 20 yılda yaşadığı büyük dönüşüme, en fazla katkıyı sağlayan ilçelerden biri olan Beykoz, ilk kez bütün yönleriyle masaya yatırıldı. Beykoz Belediyesi tarafından ilki düzenlenen "Beykoz Sempozyumu 2019"da Beykoz'u bütün yönleriyle ele alan bir sempozyuma imza attı. 6-8 Aralık'ta Kavacık'taki Limak Euroasia Hotel'de düzenlenen sempozyumla ilçenin gelişiminin tarihsel bir yaklaşımla ele alınarak halihazırdaki ekonomik, politik ve demografik yapısının; spordaki konumunun, ekolojik imkan ve sorunlarının, eğitimdeki ve edebiyatındaki yeri analiz edildi.



Sempozyum öncesinde Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay'ın küratörlüğünde Engin Çağman'ın katkılarıyla "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Beykoz", Şefik Memiş'in katkılarıyla "Kartpostallarda Beykoz" ve Gökhan Aydın'ın katkılarıyla "Beykoz Karakulak Fiskal Pulları" isimli sergiler gösterime sunuldu.



Sempozyumun açılış oturumu ise kent sosyoloğu Prof. Dr. Korkut Tuna'nın moderatörlüğünde, endüstri tasarımı konusunda Türkiye'nin bilinen isimlerinden Prof. Dr. Önder Küçükerman, mimarlıkta Türkiye'nin en önemli isimlerinden Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli ve edebiyat arkeoloğu olarak nitelendirilen Prof. Dr. Haluk Oral ile sosyolog Yücel Bulut'un katılımıyla gerçekleştirildi.



Sempozyumun açılışında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Belediye Başkanlığı adaylık sürecinde şunları söyledik biz Beykoz'a; sorunlarını geride bırakmış bir Beykoz'u hayal ediyoruz dedik. Eğitim, kültür turizm, teknoloji ve spor yatırımları ile kalkınmış mutlu insanların yaşadığı bir ilçe olacak Beykoz dedik. Böyle bir hayalimiz vardı. Beykozluların da aslında böyle bir hayali vardı. Bunu nasıl yapacağız? Bu amaca nasıl ulaşacağız? Aslında bizim geçmişi merek etmemiz geçmişi bilmeye çalışmamız bugüne ve geleceğe doğru bir şekilde bakma yeteneğini bize kazandırsın diye onu arz ediyoruz. Geleceğe ve bugüne doğru bakalım. Dolayısıyla geçmişi bilelim" diye konuştu.



107 akademisyen ve uzman yer alıyor



Öte yandan geçmişin ışığıyla geleceği aydınlatmayı amaçlayan sempozyum; çok sayıda farklı disiplinden gelen bilim insanları ve Beykoz üzerine çalışmış, eser vermiş isimlerin yanında bizzat Beykoz'u yaşamış, Beykoz'un yakın dönem toplumsal hafızasının aydınlatılmasına katkıda bulunacak saygın isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Sempozyum çalışmaları için 97 akademisyen, bir eski belediye başkanı, üç araştırmacı, bir yüksek mimar, iki yazar, bir eğitimci, bir iş insanı ve bir kültür sanat yöneticisi olmak üzere 107 kişi görev aldı. - İSTANBUL