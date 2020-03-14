Beykoz, işitme engelli çocuklara kulak veriyor - Son Dakika

Beykoz'da hayata geçen "Sen de Bir Kulak Ver" Projesi'yle atık yağları toplayarak işitme engelli çocuklara yeni cihazlar alınacak. Proje kapsamında Beykozlular evlerinde biriktirdikleri atık yağları okullara ve muhtarlıklara götürerek projeye destek oluyor.



Beykoz Belediyesi, Medipol Üniversitesi ve Deha Biyodizel Firması işbirliğiyle atık yağların çevreye verdiği zararın önlenmesi, ihtiyaç sahibi engelli çocukların işitme cihazına kavuşması amacıyla başlatılan proje ilk olarak 11 yaşındaki Havva Yıldız'a duyma sevinci yaşatmıştı. Projesini devamı kapsamında Beykozlu vatandaşlar evlerde biriktirdikleri atık yağları okullardaki ve muhtarlıktaki toplama yerlerine teslim ediyorlar. Burada biriken her atık yağ geri dönüşüme giderek işitme engelli çocukların umudu oluyor.



Muhtarlık ve okullarda toplanıyor



"Sıfır Atık" hedeflerine uygun hazırlanan "Sen de Bir Kulak Ver Projesi" ilçe sakinlerinin mutfaklarından çıkan atık yağları lavaboya dökmeden ayrı şekilde biriktirmesi ve teslim noktalarına getirmesiyle uygulanacak.



Atık yağlar ilçedeki 45 mahalle muhtarlığı, ilk ve orta dereceli okullar ve meydanlardaki "Ekmeğini Çöpten Çıkar" büfelerine bırakılabilecek.



İşitme cihazı verilecek çocuklar, Beykoz Belediyesi'ne başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları arasından, Medipol Üniversitesi'nde uzmanlar hekimler tarafından yapılacak işitme tarama testi neticesinde seçilecek.



Beykoz Belediyesi Proje Koordinatörü Çevre Mühendisi Sevnur Güner, "Sıfır atık hedefleri doğrultusunda hem çevre duyarlılığını artırmak hem de atıklarımız kaynağında ayrıştırmak amacıyla hem de engelli vatandaşlarımız topluma kazandırmak. Bir bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla Beykoz Belediyesi olarak 'Sen de Bir Kulak Ver' projesini hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu proje ile işitme engelli çocuklarımıza işitme cihazı temiz etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili konuşan Okul Müdürü Bayhan Tekin, "Bir kulak da sen ver projesi kapsamında atık yağları ayrı topluyoruz. İşitme engelli bireylere işitme cihazı kazandırıyoruz. Hafta da 50 kilograma yakın atık toplanıyor. Yağları velilerimiz ve öğrencilerimiz getiriyor. Okullarda toplanan atık yağları Beykoz Belediyesi ekipleri gelip alıyor" dedi.



Öğrenci velisi Ayşe Saraç, "Evdeki atık yağlarımızı lavabolara hiçbir yerlere dökmüyoruz. Projemize destek veriyoruz. Atık yağları okulumuza getiriyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL