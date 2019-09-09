Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı.
1 saat önce
Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - İSTANBUL
Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı