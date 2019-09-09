Son Dakika Haberleri: Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı.

1 saat önce

Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı.

Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı., System.String[]

Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - İSTANBUL

Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
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Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı
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