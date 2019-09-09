Son Dakika Haberleri: Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı.

1 saat önce

Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı.

Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı.

Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı
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